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kalecisini buldu! 'den...

Son dakika haberleri... Beşiktaş iki sezondur kalesini emanet ettiği Alman kaleci Loris Karius ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Fabri, , gibi pek çok isim Karius yerine gündeme geldi. Son iddia ise yine 'den. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.4.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 12:23 ABONE OL
Beşiktaş kalecisini buldu! Premier Lig'den...

Beşiktaş kaleci arayışları ile ilgili olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında süre bulamayan John Ruddy'i gündemine aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu transfer için heveslendirirken son 3 sezondur kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon Norwich City'de görev yapmıştı.

KALEYE BİR ÇOK ADAY VAR
Siyah-beyazlıların Karius'un gidecek olması sebebiyle önceliği kaleci transferine verdiği bilinirken listede yer alan Cluj'un file bekçisi Giedrius Arlauskis ve Antwerp'ten Sinan Bolat ile ilgili temaslarının da sürdüğü bildirildi. Ayrıca Başakşehir'in milli file bekçisi Volkan Babacan konusunda da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında. Yönetimin kaleci transferinin hemen ardından stoper için düğmeye basması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yıldızına ülkesinden teklif var

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Beşiktaş kalecisini buldu! Premier Lig'den...
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