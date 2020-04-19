Beşiktaş kaleci arayışları ile ilgili olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında süre bulamayan John Ruddy'i gündemine aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu transfer için heveslendirirken son 3 sezondur kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon Norwich City'de görev yapmıştı.



KALEYE BİR ÇOK ADAY VAR

Siyah-beyazlıların Karius'un gidecek olması sebebiyle önceliği kaleci transferine verdiği bilinirken listede yer alan Cluj'un file bekçisi Giedrius Arlauskis ve Antwerp'ten Sinan Bolat ile ilgili temaslarının da sürdüğü bildirildi. Ayrıca Başakşehir'in milli file bekçisi Volkan Babacan konusunda da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında. Yönetimin kaleci transferinin hemen ardından stoper için düğmeye basması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yıldızına ülkesinden teklif var