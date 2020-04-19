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'de flaş gelişme! Erol Bulut beklenirken...

Son dönemde teknik direktörlüğü görevi için adı en çok geçen isim Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut oldu. Ancak Fenerbahçe, ’nun oğlu Razvan Lucescu ile temaslarını sıklaştırdı.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut beklenirken...

Teknik direktörlük koltuğunu henüz dolduramayan F.Bahçe'de listedeki isimler üzerinden çalışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'da Al Hilal kulübünü çalıştıran Razvan Lucescu, üst sıralardaki isim olarak dikkat çekiyor.

Daha önce Yunanistan temsilcisi PAOK'u çalıştıran Rumen teknik adam, babası Mircea Lucescu sayesinde Türkiye'yi ve Süper Lig'i yakından takip ediyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Razvan Lucescu'yu takımın başına getirip alışma sürecini de en aza indirmenin peşinde.

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Öte yandan yeni sezon ile birlikte Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü de resmiyet kazanacak. Takımın 'ağabeyi' olarak herkese yardımcı olan deneyimli isim, yeni sezonda formayı çıkarıp takım elbise giymeye hazırlanıyor.

Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut beklenirken...
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