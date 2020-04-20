Trabzonspor için Kelechi Iheanacho iddası

Lige ara verilse de gelecek sezon için transfer çalışmalarında hız kesmeyen Trabzonspor'un Leicester City forması giyen 23 yaşındaki Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre bordo-mavili kulübün Sörloth'u bonservisini aldıktan sonra yüksek bir bedel karşılığında satmayı planladığı ve onun yerine İngiltere'de beklediği patlamayı bir türlü yapamayan Iheanacho'yu alacağı iddia edildi.

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KİRALIK FORMÜLÜ

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncunun, kiralık olarak kadroya katılmasının hedeflendiği kaydedildi. Iheanacho bu sezon oynadığı 18 karşılaşmada 8 gol-4 asistlik performans ortaya koydu.

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CAMPI DE MUTFAĞA GİRDİ

Trabzonspor'un Covid-19 önlemleri kapsamında evde kalmaya dikkat çekmek amacıyla başlattığı "Vestel'le Mutfak Pasları" etkinliğinde sıra Arjantinli futbolcu Gaston Campi'deydi. Novak'ın meydan okuması sonrası mutfağa giren Campi, ülkesine özgü bir yemek yaptı. Eşinin yardımını da alan bordo-mavili oyuncu, ilk kez yemek yaptığını söyledi.

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