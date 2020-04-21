Süper Lig'de bu sezon bazı oyuncularından beklenen verimi alamayan Beşiktaş, orta saha transferi için hamlelere başladı. Bu sezon özellikle Adem Ljajic'in inişli çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kara Kartal, Fransa'da Lille ekibinde forma giyen 10 numara Nicolas Gaitan'a kanca attı. Ocak ayındaki ara transfer döneminde de gündeme gelen Arjantinli futbolcu için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer ederek orta alana yeniden dinamizm getirmeyi hedefliyor.

BONSERVİS BEDELİ YOK, BEDAVA YILDIZ

Devre arasında ABD Kulübü Chicago Fire'da forma giyen, ara dönemde Lille ile 6 aylığına anlaşan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar 32 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyeceği için, imza parası konusunda da ısrarcı olmaması durumunda bu transfere olumlu yaklaşıyor. Beşiktaş yönetiminin istikrarlı oyuncu Nico Gaitan'la ilgili olarak Lille'de forma giyen Türk futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten de bilgi alış verişinde bulunması bekleniyor.

441 MAÇTA 188 GOLE KATKI!

Lille'de forma giyen Gaitan, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 441 karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta 64 gol atan tecrübeli oyuncu, 124 de asist yaparken; toplamda 188 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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