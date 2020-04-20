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'ta Loris Karius şoku! ...

Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Alman kaleci Karius ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Deneyimli kalecinin siyah-beyazlıları 'ya şikayet ettiğini dile getiren Torunoğulları, "Karius bize sıkıntı yarattı. Alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını da istiyor. Gitmek istiyor" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 21:58 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 22:01 ABONE OL
Beşiktaş'ta Loris Karius şoku! FIFA...

Corona virüsü salgınından dolayı liglerin ertelenmesi kulüpleri ekonomik olarak zorluyor. Birçok gelir kaleminden yoksun kalan Süper Lig ekipleri ödeme yapmakta güçlük çekiyor. O takımlardan biri de Beşiktaş.

Siyah-beyazlı kulübün deneyimli yöneticisi Erdal Torunoğulları, ekonomik sıkıntıların boyutunu anlatırken, Karius ile ilgili çarpıcı bir gerçeği de açıkladı.

Torunoğulları'nın açıklamaları şöyle:

"4 aydır hiçbir kulübün kasasına 1 lira bile girmiyor. Bu gerçekleri oyunculara anlatıyoruz. Olumsuz geri dönüş almadık. Bize yardımcı olacaklar. Süreci bekliyorlar."

"KARIUS FIFA'YA GİTTİ"
"Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği
alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme
yapmak istemiyoruz."

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"Şu süreçte bir araya gelemediğimiz için Gökhan, Caner ve Atiba ile yeniden görüşemedik. Ancak Gökhan, Caner ve Atiba bizim için önemlidir. Ayrılık gibi bir düşüncemiz yok. Onlar da bu düşüncede değil."

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Beşiktaş'ta Loris Karius şoku! FIFA...
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