Beşiktaş'ta Loris Karius şoku! FIFA...

Corona virüsü salgınından dolayı liglerin ertelenmesi kulüpleri ekonomik olarak zorluyor. Birçok gelir kaleminden yoksun kalan Süper Lig ekipleri ödeme yapmakta güçlük çekiyor. O takımlardan biri de Beşiktaş.

Siyah-beyazlı kulübün deneyimli yöneticisi Erdal Torunoğulları, ekonomik sıkıntıların boyutunu anlatırken, Karius ile ilgili çarpıcı bir gerçeği de açıkladı.

Torunoğulları'nın açıklamaları şöyle:

"4 aydır hiçbir kulübün kasasına 1 lira bile girmiyor. Bu gerçekleri oyunculara anlatıyoruz. Olumsuz geri dönüş almadık. Bize yardımcı olacaklar. Süreci bekliyorlar."

"KARIUS FIFA'YA GİTTİ"

"Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği

alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme

yapmak istemiyoruz."

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"Şu süreçte bir araya gelemediğimiz için Gökhan, Caner ve Atiba ile yeniden görüşemedik. Ancak Gökhan, Caner ve Atiba bizim için önemlidir. Ayrılık gibi bir düşüncemiz yok. Onlar da bu düşüncede değil."

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