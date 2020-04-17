Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jeremain Lens'in Beşiktaş'a ihtar çekme sebebi belli oldu

'in 'a ihtar çekme sebebi belli oldu

'ta Alman file bekçisi Loris Karius gibi kulübe ihtar çeken Hollandalı oyuncu 'in bu ihtarı; ayrılık için değil, geçmişe yönelik üç aylık maaşını garanti altına almak için çektiği öğrenildi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
Jeremain Lens'in Beşiktaş'a ihtar çekme sebebi belli oldu

Beşiktaş'ta Loris Karius'un ardından Jeremain Lens de kulübe ihtarname yolladı. Ancak Hollandalı yıldızın amacının Karius gibi ayrılık olmadığı öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcunun 3 aylık alacaklarını FIFA nezdinde garanti altına almak adına, kulübe ihtar çektiği belirtildi. Yaklaşık 650 bin Euro'su içeride olan tecrübeli isimle yapılan görüşmede fesih konusunun konuşulmadığı ve problemin çözüldüğü kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lens, bu sezon 2.3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın en çok kazanan isimleri arasında üçüncü sırada yer alıyordu.

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönecek mi? İşte o görüşme Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 1 numaralı planı Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida için şok sözler!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jeremain Lens'in Beşiktaş'a ihtar çekme sebebi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA