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oyuncularla tek tek konuştu! 'da hareketli günler başlıyor

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 50 puan toplayan ve Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in arkasında ligde 3. sırada bulunan , şampiyonluk yarışında iddialı takımlar arasında yer alıyor. Corona virüsü (Covi-19) salgını sebebiyle ara verilen ligin ne zaman başlayacağı henüz belirsizliğini korusa da teknik direktör ciddiyeti elden bırakmıyor.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 19:36 ABONE OL
Fatih Terim oyuncularla tek tek konuştu! Galatasaray'da hareketli günler başlıyor

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Buna karşın işi sıkı tutan teknik direktörü oyuncularıyla irtibata geçmeye başladı.

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Fatih Terim oyuncularla tek tek konuştu! Galatasaray'da hareketli günler başlıyor
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