Fatih Terim oyuncularla tek tek konuştu! Galatasaray'da hareketli günler başlıyor

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 50 puan toplayan ve Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in arkasında ligde 3. sırada bulunan Galatasaray, şampiyonluk yarışında iddialı takımlar arasında yer alıyor. Corona virüsü (Covi-19) salgını sebebiyle ara verilen ligin ne zaman başlayacağı henüz belirsizliğini korusa da teknik direktör Fatih Terim ciddiyeti elden bırakmıyor.
Giriş Tarihi: 21.4.2020 19:26Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 19:36ABONE OL
Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Buna karşın işi sıkı tutan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim oyuncularıyla irtibata geçmeye başladı.