Fatih Terim oyuncularla tek tek konuştu! Galatasaray'da hareketli günler başlıyor

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Buna karşın işi sıkı tutan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim oyuncularıyla irtibata geçmeye başladı.