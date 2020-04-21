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'den için görülmemiş karar!

'de kaptan 'nun gelecek sezon sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Fenerbahçe Yönetimi, efsane isim için flaş bir karar aldı. Buna göre geçtiğimiz sezon futbolu bırakan 'e bile yapılmayan jübile, Emre'ye yapılacak.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 08:39 ABONE OL
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu için görülmemiş karar!

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajda "Sezon sonunda teklif edilecek her türlü görevi üstlenmekten onur ve gurur duyarım.

Görevden kaçmam söz konusu olamaz. Herkes, benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu biliyor" diyerek sarı-lacivertli kulübe olan aidietini bir kez daha ortaya koyan kaptan Emre Belözoğlu'nun geleceği belli oldu.

Ersun Yanal gittikten sonra Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle ile birlikte takımı maçlara hazırlayan Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda 'yeni tip' sportif direktörlüğe getirileceği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre Volkan Demirel gibi hem teknik heyette yer alacak, hem de oyuncu-yönetim ilişkilerini kontrol edecek Emre için corona virüsü salgını bittikten sonra jübile organizasyonu da yapılacak.

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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu için görülmemiş karar!
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