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'dan 1 milyar dolarlık yatırım! Corona virüsü...

Corona virüsü organizasyonlarının durması neden olurken, ekonomik yönden de büyük hasarlara yol açıyor. Ancak , her şeye rağmen daha önce açıkladığı gibi kadın futboluna 1 milyar dolar yardım yapacak.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:31 ABONE OL
FIFA'dan 1 milyar dolarlık yatırım! Corona virüsü...
FIFA, corona virüsün etkilerine rağmen kadın futbolu konusunda planlanan yatırımı gerçekleştirecek. Daha önce alınan karar neticesinde kadın futbolu için 1 milyar dolar tutarındaki yatırım, planlandığı gibi devam edecek.

FIFA, korona virüsün futboldaki olumsuz etkilerine karşın kadın futboluna 1 milyar dolarlık yatırımını gerçekleştirecek. 2019-2022 yılları arasında kadın futboluna 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan FIFA, bu yatırıma ara vermeden devam edecek. Planlanan finansman, kadın futbolunun geliştirilmesi, kapasite artırma, kalkınma programları, yönetim ve liderlik, profesyonelleşme ve teknik programlara yansıtılacak.
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FIFA'dan 1 milyar dolarlık yatırım! Corona virüsü...
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