Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı!

'nin teklifi ortaya çıktı!

'ta ve 'in gelecekleri belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek iki yıldız için 'nin de devrede olduğu iddia ediliyordu. Sarı-lacivertlilerin Caner'e yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 07:53 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 07:59 ABONE OL
Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı!

Caner Erkin'e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü. 2010-2016 yılları arasında tam 6 sezon sarı-lacivertli formayı giydikten sonra İnter'e transfer olan ancak İtalyan ekibinde yaz kampı geçirdikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan 31 yaşındaki yıldıza 2+1 yıllık teklif iletildi. Fotomaç'ın haberine göre mukavelesi bitecek sol bek Hasan Ali ile henüz görüşme yapmayan yönetimin, Caner'in menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN TEKLİF

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli sol bekin bonservis maliyetinin bulunmaması nedeniyle transfere sıcak bakan Fenerbahçe yönetiminin, 2+1 senelik sözleşme teklifini TL üzerinden yaptığı ifade edildi. Caner'in de iki lig, iki kupa şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istediği dile getiriliyor.

Fenerbahçe'de hoca belli oldu! Erol Bulut derken... Fenerbahçe'den flaş hamle! Yer yerinden oynayacak Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu için görülmemiş karar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA