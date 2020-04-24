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'dan 'yeni Pirlo'ya servet!

Orta sahasında yeni bir kan arayan , gözünü 'yeni Pirlo'ya dikti. Katalan ekibi Brescia'da forma giyen için İtalyan kulübüne yüksek bonservis bedeli ile teklif yapmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:53 ABONE OL
Barcelona'dan 'yeni Pirlo'ya servet!

Barcelona, Brescia forması giyen 20 yaşındaki Sandro Tonali için İtalyan kulübüne yüksek bonservis bedeli ile teklif yapmaya hazırlanıyor. İtalyan medyasına göre, Katalan ekibi 20'lik orta saha için Brescia'ya 60 milyon euro ödemeye hazır.

Ancak Barcelona bu transferde yalnız değil, Serie A ekiplerinden Inter'de Sandro Tonali'nin peşinde. Beinsports'un haberine göre bu sezon Brescia forması ile Serie A'da 23 maça çıkan Sandro Tonali, 1 gol ve 5 asist ile oynadı.

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Barcelona'dan 'yeni Pirlo'ya servet!
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