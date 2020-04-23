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Pellegrini'nin listesi belli oldu!

'de arayışları sürerken listenin ilk sırasında dünyaca ünlü hoca Pellegrini var. Tecrübeli teknik adamın başkan 'a bir listesi de yolladığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin, corona virüsünün etkisinin azalmasının ardından, Pellegrini ile imzaları atması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 07:59 ABONE OL
Pellegrini'nin transfer listesi belli oldu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için temas kurduğu ve corona virüsü pandemisinin etkileri azaldıktan sonra İstanbul'a getirmeyi planladığı teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kulübe bir transfer listesi yolladığı ortaya çıktı. Son olarak İngiltere'de West Ham'ı çalıştıran 66 yaşındaki teknik adamın, Başkan Ali Koç'a bazı isimlerin alınmasını tavsiye ettiği öğrenildi.

LİSTEDE KALİTELİ İSİMLER VAR

Listede maliyeti yüksek isimler bulunduğu gibi sözleşmesi bitecek ve kulüplerinde beklediği değeri göremeyen kaliteli isimler de yer alıyor. Fotomaç'ın haberine göre Pellegrini, Kanarya'nın hoca adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

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Pellegrini'nin transfer listesi belli oldu!
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