Pellegrini'nin transfer listesi belli oldu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için temas kurduğu ve corona virüsü pandemisinin etkileri azaldıktan sonra İstanbul'a getirmeyi planladığı teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kulübe bir transfer listesi yolladığı ortaya çıktı. Son olarak İngiltere'de West Ham'ı çalıştıran 66 yaşındaki teknik adamın, Başkan Ali Koç'a bazı isimlerin alınmasını tavsiye ettiği öğrenildi.

LİSTEDE KALİTELİ İSİMLER VAR

Listede maliyeti yüksek isimler bulunduğu gibi sözleşmesi bitecek ve kulüplerinde beklediği değeri göremeyen kaliteli isimler de yer alıyor. Fotomaç'ın haberine göre Pellegrini, Kanarya'nın hoca adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

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