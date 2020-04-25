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'tan Karius yerine çifte !

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın 2 sezondur kalesini koruyan Alman file bekçisi , bir türlü beklenen performansı gösteremedi. Teknik direktör da göreve geldiği dönemde önümüzdeki sezonda Loris Karius'un takımda olmayacağını belirtmişti. Kaleci transferi için harekete geçen yönetim iki isme haber gönderdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.4.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 08:28 ABONE OL
Beşiktaş'tan Karius yerine çifte transfer!

Beşiktaş'ta kaleci harekatı… Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezon için kaleye çifte takviye yapmayı planlıyor. Yönetimin hedefindeki isimler ise bonservisi Fulham'da olan takımın eksi kalecisi Fabri ve Başakşehirli Volkan Babacan.

Yönetim Fabri ve Volkan'a transfer için, "Bonservislerinizi alıp gelin" mesajını yolladı. Siyah- Beyazlılar'a gelmek isteyen iki ismin de kulüpleriyle birer yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Takvim'in haberine göre; Fulham'dan Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanyol ekibinde de şans bulamıyor. Fulham da onu kadroda düşünmüyor. Volkan da Başakşehir'de Mertin'in arkasında ikinci kaleci durumunda.

Fabri, Beşiktaş formasıyla kariyerinin zirvesine çıkmış ve 6 milyon Euro'ya Fulham'a gitmişti. Milli Takım'ın eski 1 numarası Volkan da Beşiktaş'ta yeniden kendini ispatlamayı hedefliyor.

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Beşiktaş'tan Karius yerine çifte transfer!
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