Fenerbahçe'ye kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Fransız golcü Olivier Giroud'da flaş bir gelişme yaşandı. L'Equipe'te yer alan habere göre Chelsea, takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir karar vererek, tecrübeli ismin sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı.

33 yaşındaki golcü teknik direktör Frank Lampard'ın planları arasında yer almıyordu. Premier Lig'de çoğu maçta yedek kulübesine mahkum edilen Giroud da EURO 2020'yi düşünerek takımdan ayrılmak istiyordu. Fenerbahçe ise normal sözleşmesi 2020'de bitecek olan Fransız yıldızı, Vedat Muriç'in takımdan ayrılması durumunda bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.

Chelsea yönetiminin böyle bir karar almasındaki sebep ise Giroud'nun yerine alternatif bir golcü transfer edilememesi gösterildi. Oynadığı maçlarda kalitesini ispatlayan golcü oyuncu Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın da gözdesi...

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