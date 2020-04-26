Süper Lig ne zaman devam edecek? ZTK ve Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı’ndan son dakika Süper Lig ve ZTK açıklaması...

Dünya geneline akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüsü (covid-19) pandemisi her alanda olduğu gibi spor alanında da olumsuz etkilere neden oldu. Ülkemizde de pek çok spor dalındaki müsabakalarla birlikte Süper Lig'de de maçlar ertelenmişti. Süper Lig'in ne zaman başlayacağına ilişkin Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil bir son dakika açıklamasında bulundu. Bu gelişme sonrasında futbolseverler arama motorlarında yoğun şekilde Süper Lig ne zaman devam edecek? sorusunun yanıtlarını araştırmaya başladı. Süper Lig ne zaman devam edecek merak eden vatandaşlarımız haberimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte son dakika Süper Lig ve ZTK haberine ilişkin tüm bilgiler…

SON DAKİKA: SÜPER LİG NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

İşte Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in konuya ilişkin açıklamaları;

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bugün video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TRT Spor'da yaptığı açıklama ile liglerin muhtemel başlama tarihini verdi. Sepil, "Bu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyanın her yerinde sporun ne zaman başlayacağı tartışılıyor...