Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig ne zaman devam edecek? ZTK ve Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı’ndan son dakika Süper Lig ve ZTK açıklaması...

ne zaman devam edecek? ve ? Başkanı’ndan Süper Lig ve ZTK açıklaması...

Tüm dünyada etkili olan corona virüs (covid-19) salgını küresel anlamda sporu da olumsuz yönde etkiledi. Ülkemizde dahil olmak üzere pek çok spor ligi ertelendi ya da iptal edildi. Öte yandan ülkemizde ertelenen müsabakalarına ilişkin Başkanı tarafından Süper Lig'in ne zaman başlayacağına ilişkin açıklaması yapıldı. Bu açıklama sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında Süper Lig ne zaman devam edecek? sorusunun yanıtlarını araştırmaya yoğun olarak başladı. Süper Lig ne zaman devam edecek öğrenmek isteyenler haberimizde tüm detayları bulabilirler. İşte son dakika Süper Lig ve açıklamasının tüm detayları…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 03:29 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 03:28 ABONE OL
Süper Lig ne zaman devam edecek? ZTK ve Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı’ndan son dakika Süper Lig ve ZTK açıklaması...

Dünya geneline akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüsü (covid-19) pandemisi her alanda olduğu gibi spor alanında da olumsuz etkilere neden oldu. Ülkemizde de pek çok spor dalındaki müsabakalarla birlikte Süper Lig'de de maçlar ertelenmişti. Süper Lig'in ne zaman başlayacağına ilişkin Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil bir son dakika açıklamasında bulundu. Bu gelişme sonrasında futbolseverler arama motorlarında yoğun şekilde Süper Lig ne zaman devam edecek? sorusunun yanıtlarını araştırmaya başladı. Süper Lig ne zaman devam edecek merak eden vatandaşlarımız haberimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte son dakika Süper Lig ve ZTK haberine ilişkin tüm bilgiler…

SON DAKİKA: SÜPER LİG NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

İşte Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in konuya ilişkin açıklamaları;

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bugün video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TRT Spor'da yaptığı açıklama ile liglerin muhtemel başlama tarihini verdi. Sepil, "Bu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyanın her yerinde sporun ne zaman başlayacağı tartışılıyor...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig ne zaman devam edecek? ZTK ve Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı’ndan son dakika Süper Lig ve ZTK açıklaması...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA