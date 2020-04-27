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'un çılgın Pogba planı!

'da bir türlü beklentileri karşılayamayan ve yüksek bonservis bedelinin ağırlığını taşıyan için eski kulübü devrede. Torino ekibinin Manchester United'a Fransız oyuncu için Pjanic, Ramsey, Rabiot, ve gibi isimleri takasta önerebileceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:35 ABONE OL
Juventus'un çılgın Pogba planı!

Serie A devi Juventus, eski yıldızı Paul Pogba'yı transfer etmek için çılgın bir teklif ile Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Corona virüsü nedeniyle liglerin durmasının transfer dünyasını da değiştirceği ve takımların yüksek bütçeli transferleri bonservis bedelleri yerine takas ile gerçekleştireceği konuşulurken Torino ekibinin Manchester United'a Fransız oyuncu için Pjanic, Ramsey, Rabiot, Douglas Costa ve Alex Sandro gibi isimleri takasta önerebileceği iddia edildi.

İtalyan medyasına göre Juventus, Pogba için ilk aşamada Aaron Ramsey, Adrien Rabiot ve Miralem Pjanic'i barındıran bir teklif ile United'ın kapısını çalacak.

Ancak Kırmızı Şeytanların ihtiyaç duyduğu bölgeler dikkate alındığında Torino ekibinin takasa Alex Sandro ve Douglas Costa gibi isimleri de dahil edebileceği öne sürüldü.

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Juventus'un çılgın Pogba planı!
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