Beşiktaş Başkanı Çebi net konuştu: Beğenmeyen gider

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a konuk olurken, sözleşmeleri devam eden Lens (2.3 milyon Euro), Ljajic (2 milyon) ve Vida'nın (3 milyon)
takımdaki durumlarını değerlendirdi. Çebi, "İndirim yapmalarını beklerim. Olmuyorsa gitmelerini tercih ederim. Bu rakamları ödememiz mümkün değil. Onlar da bunu biliyor"
dedi.
GENÇLERLE DEVAM
Beşiktaş Başkanı, Süper Lig'in kalan 8 haftasında yola genç futbolcularla devam edeceklerini de açıkladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile görüştüklerini belirten Çebi, "8 haftamız var. Bu haftalarda yola genç futbolcularımız ile devam edeceğiz"
diye konuştu.
BURAK'TAN ÖZÜR
Çin mutfağını eleştiren sözleriyle Çin halkından tepki alan Burak Yılmaz sosyal medyadan özür diledi: "2 sene oynadığım Çin'de iyi ağırlandım. Onları kırdıysam özür dilerim."