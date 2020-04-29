Beşiktaş Başkanı Çebi net konuştu: Beğenmeyen gider

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a konuk olurken, sözleşmeleri devam edentakımdaki durumlarını değerlendirdi. Çebi,dedi.Beşiktaş Başkanı, Süper Lig'in kalan 8 haftasında yola genç futbolcularla devam edeceklerini de açıkladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile görüştüklerini belirten Çebi,diye konuştu.Çin mutfağını eleştiren sözleriyle Çin halkından tepki alan Burak Yılmaz sosyal medyadan özür diledi: "2 sene oynadığım Çin'de iyi ağırlandım. Onları kırdıysam özür dilerim."