Beşiktaş'ın paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt geldi

Beşiktaş dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe derbilerinde atılan gollerin görüntülerine yer vermiş ve Fenerbahçe'yi etiketleyerek "O eski Ramazanları geri getirdik!" ifadelerini kullanmıştı.

Siyah beyazlı kulübün bu paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt geldi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı etiketleyerek "Şimdiden hayırlı sahurlar" ifadelerini kullandığı paylaşımında siyah beyazlı kulübe atılan gollerin anlatımına yer verdi.

Paylaşımın son saniyelerinde bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Moussa Sow'un davul çaldığı bir görsel kullanıldı.