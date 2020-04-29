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Çağlar'dan transfer itirafı!

ekiplerinden 'de forma giyen , kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çağlar, "2.Lig'den 'ya giden ilk oyuncu olacaktım. Bu benim için karşı konulması çok zor bir durumdu”dedi.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:47 ABONE OL
Çağlar'dan transfer itirafı!

Ülkemizi Premier Lig'de gururla temsil eden Çağlar Söyüncü Leicester City'nin sitesinden kariyeri ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Henüz 19 yaşında yurt dışında oynama kararı vermenin kolay olmadığını söyleyen Çağlar, "2.Lig'den Almanya'ya giden ilk oyuncu olacaktım. Bu benim için karşı konulması çok zor bir durumdu"dedi.

İlk 11'de oynamak için çok çalıştığını ifade eden milli yıldızımız, bu hedefine ulaşmasına rağmen daha fazla çalıştığını söyledi.

Türk Milli takımında oynamanın tarifsiz bir duygu olduğunu da söyleyen Çağlar, "2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonaları'nı hiç unutmam. O dönem oynayan futbolcular rol modelimdi." ifadelerini kullandı.

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Çağlar'dan transfer itirafı!
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