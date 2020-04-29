Fenerbahçe'nin eski yıldızı Andre Santos'tan Barcelona itirafı!

2009 yılında takımı Corinthians ile Brezilya Kupası'nı kazanan emekli sol bek oyuncusu, Barcelona yetkililerinin o gün kendisini izlediğini anlattı.

"BARCELONA İZLEMEYE GELDİ"

Andre Santos yaptığı açıklamada; "İki Barcelona yetkilisi final maçında beni izlemek için geldi. Ben de geldiklerini biliyordum çünkü Ronaldo beni uyarmıştı. Ronaldo bana gelip; Barcelona'dan yetkililerin beni görmek istediğini ve maç sonrası için bir yemek ayarladığını söyledi." dedi.

Durumu bilen Andre Santos söz konu maçta Sao Paolo'ya karşı 1 gol ve 1 asist yaptı.

ANLAŞMAYI ADRIANO BOZDU

Andre Santos maç sonrasında yaşananları; "O maçta çok iyi oynadım. Barcelona'ya gitmeye çok yakındım. Maçtan sonra restauranta gittik ve bana 'Andre, insanlar seni ve oyununu seviyor. Biz Avrupa'ya dönüyoruz ve üstlerimizle konuşacağız." dediler." diyerek anlattı.

Sporx'in haberine göre yapılan anlaşmaya rağmen Andre Santos, Barcelona forması giyemedi çünkü aynı yaz Barcelona bir diğer Brezilyalı sol bek Adriano ile anlaştı.

Andre Santos, o dönem Sevilla'dan transfer edilen Adriano için; "Barcelona benim yerime onu seçti çünkü Adriano çoktan Avrupa'ya ve İspanya'ya uyum sağlamıştı." dedi.

2009 yaz transfer döneminde Barcelona ile anlaşamayan Andre Santos, Fenerbahçe'ye 6 milyon avro karşılığında satıldı.

Bafetimbi Gomis bombası! G.Saray ve F.Bahçe...