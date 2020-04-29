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'a Porto'dan için iyi haber! talip oldu...

Son dakika haberleri... Galatasaray, 2013-2014 sezonunun devre arasında Brezilya ekibi Gremio'dan 6,15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 'i daha sonra 6,5 milyon Euro karşılığında Porta'ya göndermiş ve anlaşma gereği bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay hakkı elde etmişti. Sarı kırmızıo takım hak ettiği paya bu yaz kavuşabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 16:34 ABONE OL
Galatasaray'a Porto'dan Alex Telles için iyi haber! PSG talip oldu...

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, sezon sonu yollarını ayırmayı planladığı Layvin Kurzawa'nın yedeğini Portekiz'de buldu. Paris temsilcisi, Porto forması giyen Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles'i kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre PSG'nin sportif direktörü Leonardo, Porto'ya Alex Telles için ilk teklif olarak 22 milyon Euro önerdi. Haberde, Portekiz ekibin de beklentisinin 20-25 milyon Euro arasında olduğu için bu öneriye sıcak baktığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu ifade edildi.

Telles, Galatasaray'dan Porto'ya transfer olurken sarı-kırmızılı takım Brezilyalı oyuncunun sözleşmesine bir sonraki satış karından yüzde 10 pay alma maddesi koydurmuştu. Transfer bu rakama gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına 2.5 milyon Euro para girecek. Corona virüsü salgınından önce oyuncunun adı Chelsea ve Barcelona ile de anılıyordu. Virüs mali krize neden olmasaydı, Brezilyalı futbolcunun bonservisi yaklaşık 40 milyon Euro civarında seyredecekti.

Galatasaray ve Trabzonspor''dan transfer savaşı!

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Galatasaray'a Porto'dan Alex Telles için iyi haber! PSG talip oldu...
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