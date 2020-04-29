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Quaresma'dan flaş Ronaldo ve sözleri

'ta gösterdiği performansla adını efsane isimler arasında yazdıran Quaresma, yönetimi ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucunda 'nın yolunu tutmuştu. Q7 oyun stilini anlatırken, vatandaşı ve ile ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:03 ABONE OL
Quaresma'dan flaş Ronaldo ve Messi sözleri

Kasımpaşa forması giyen Quaresma Portekiz basınına açıklamalar yaparken, Messi ve Ronaldo ile ilgili olarak çarpıcı bir örnek verdi.

Kariyeri boyunca kendisini en iyi anlayan teknik adamın Jesualdo Ferreira olduğunu söyleyen Portekizli yıldız, "Porto'da bana verdiği özgürlük ve güven duygusunu en çok onunla yaşadım. ifadelerini kullandı.

Kendisi ile iligli olarak yapılan 'savunma yapmıyor' eleştirilerine de cevap veren Quaresma, "Ronaldo ve Messi'nin hiç savunma yaptığını gördünüz mü? Bana sorarsanız ben de sevmiyorum ama hiç bir antrenörüm bana çalışkan olmadığımı söyleyemez" dedi.

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Quaresma'dan flaş Ronaldo ve Messi sözleri
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