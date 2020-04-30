Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Mircea Lucescu'yu istediği iddia edilmişti... Flaş açıklama

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2020-21 sezonu için çalışmalarına başladı. Süper Lig'in iki güçlü ekibi, 74 yaşındaki Mircea Lucescu'ya futbol aklını emanet etmek isterken, konuyla ilgili Ukrayna'dan önemli bir açıklama geldi.

Menajer Vadim Shabliy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Onunla dün konuştum. Lucescu, Bükreş'te karantina altındaydı. Onunla ilgili söyleyebileceğim ilk şey her şeyin yolunda olduğu. Ayrıca, çalışmak istiyor. İşsiz kalmaya alışkın olmayan ve çalışkan bir adam. Tüm futbolcular için de endişeleniyor.

Ona teklifler var. Santos, Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor. Ayrıca, Lucescu Portekizce'yi mükemmel konuşuyor, geleceği hakkında bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Bence yazın iyi bir kulüpte göreve başlayacak."

(Fotomaç)

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