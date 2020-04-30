Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Mircea Lucescu'yu istediği iddia edilmişti... Flaş açıklama

ve 'ın 'yu istediği iddia edilmişti... Flaş açıklama

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada takımlar gelecek sezonun planlamasına yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda futbol aklını emanet edecek bir isim arayan ve 'ın, son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran 74 yaşındaki futbol adamı ile ilgilendiği iddialarına ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 18:28 ABONE OL
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Mircea Lucescu'yu istediği iddia edilmişti... Flaş açıklama

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2020-21 sezonu için çalışmalarına başladı. Süper Lig'in iki güçlü ekibi, 74 yaşındaki Mircea Lucescu'ya futbol aklını emanet etmek isterken, konuyla ilgili Ukrayna'dan önemli bir açıklama geldi.

Menajer Vadim Shabliy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Onunla dün konuştum. Lucescu, Bükreş'te karantina altındaydı. Onunla ilgili söyleyebileceğim ilk şey her şeyin yolunda olduğu. Ayrıca, çalışmak istiyor. İşsiz kalmaya alışkın olmayan ve çalışkan bir adam. Tüm futbolcular için de endişeleniyor.

Ona teklifler var. Santos, Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor. Ayrıca, Lucescu Portekizce'yi mükemmel konuşuyor, geleceği hakkında bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Bence yazın iyi bir kulüpte göreve başlayacak."

(Fotomaç)

Lucescu için flaş sözler: Fenerbahçe'de... Fenerbahçe'de idmanlar başlıyor! İşte o tarih... Beşiktaş'a indirim şoku! Tam 6 futbolcu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Mircea Lucescu'yu istediği iddia edilmişti... Flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA