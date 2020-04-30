Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Nenad Bjelica - Fenerbahçe görüşmesinin detayları

İşte - görüşmesinin detayları

Sarı-lacivertli yöneticilerle görüşen Hırvat çalıştırıcı, ’nin büyüklüğünü bildiğini belirterek yeşil ışık yaktı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
İşte Nenad Bjelica - Fenerbahçe görüşmesinin detayları

Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile temaslarını sıklaştırdı. 48 yaşındaki çalıştırıcıyla görüntülü konuşan sarılacivertli yönetim, kendisinin beklentilerini sordu. Bjelica'dan istenilenlerin de iletildiği görüşmede tecrübeli teknik direktörün oldukça memnun olduğu ve Fenerbahçe'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İÇİN SÖZ ALINDI
Yönetim Koronavirüs salgınının ardından yüz yüze görüşme yapmak için Bjelica'dan söz aldı. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğini ileten Bjelica, kendisine gösterilen ilgi için de teşekkür etti.
Hırvatistan Ligi'nde Dinamo Zagreb'le son iki sezonu şampiyon tamamlayan Bjelica, bu sezon da lider durumdaydı.

Transfer savaşı başladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... Mesut Özil'den Fenerbahçe resti! "O paraya..."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Nenad Bjelica - Fenerbahçe görüşmesinin detayları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA