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'ta krizin adı Atiba!

Corona virüsü nedeniyle futbolcu maaşlarında indirime gitmesi beklenen 'ta, Atiba krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlılar indirim istediği yıldız futbolcudan şok bir yanıt aldı. Atiba, "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil bekliyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 08:36 ABONE OL
Beşiktaş'ta krizin adı Atiba!

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşikta, bir darbe de corona virüsü salgınından yemiş, zaten kötü durumdaki kulübün mali dengesi iyice dibe vurmuştu. Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim de futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı. Kulüpte tüm bunlar yaşanırken takımın sembol ismi haline gelen Atiba Hutchinson flaş isteğiyle yönetimde şok etkisi yarattı.

"BEN ZATEN 850 BİN EUROYA OYNUYORUM!"

Takvim'in haberine göre, Ahmet Nur Çebi yönetimi yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın zam istediği ortaya çıktı. Kanadalı oyuncuya sezon sonu masaya oturacağı söylenmesine rağmen Atiba'nın, "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" dediği öne sürüldü.

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Beşiktaş'ta krizin adı Atiba!
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