Bu öneri protokolüyle futbol mucize!

Tesislere geliş ve gidişler, seyahatler, soyunma odası şartları, takımlara yapılacak testlerdeki pozitif sonuçlarla ilgili bilinmezlikler eleştirilen diğer konularYapılan tüm değerlendirmelerin ışığında Sağlık Kurulu'nun 'Futbolun neden oynanmayacağına' dair bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi!TFF Sağlık Kurulu'nun açıkladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' beraberinde tartışmaları da getirdi. Kulüp yöneticileri, sağlıkçılar, taraftarlar ve futbolun diğer paydaşları maddeleri analiz etti. Protokol, özellikle sosyal medyada,şeklinde eleştirilere neden oldu. İşte tepki ve eleştiriler: Protokole göre, sahada bir defada sadece 6 futbolcu, 4 metre aralıklarla çalışabilecek. Ancak takımların birbirlerine temas etmeden maçlara hazırlanabilmek için nasıl taktik antrenman yapacağıyla ilgili bilgilendirme yok.Futbolcular birbirlerine dokunmadan mı mücadele edecek? Tartışmalı pozisyonlarda hakeme itirazlarını hoparlörden mi yapacak?Sosyal mesafe kuralı konulurken futbolun temasa dayalı bir oyun olduğu unutulmuş..Araya mesafeye koyarak futbolun oynanmayacağı ortada.. TFF Sağlık Kurulu bunu biliyor..Söz konusu protokolü Sağlık İl Müdürlüğü ile hazırlayan kurul, virüse nasıl yakalanılmayacağını, yakalandığında da ne yapılması gerektiğini ortaya koymuş.. Ancak futbolun nasıl oynanacağına dair madde yok!Antrenmanda tükürmesi veya sümkürmesi gereken futbolcu saha kenarına gelecek. Bu durum virüse karşı doğru bir tedbir olarak görülse de futbolcunun terinin çimlere akması gerçeği göz ardı edilmiş.Antrenman sahasına girerken maske ve eldiven takılacak, antrenman esnasında ise istenirse kullanılabilecek. Futbolcunun antrenmanda maskeli nasıl çalışacağı, gerçeğe tamamen aykırı bir durumu ortaya koyuyor. Kurulun önerisine göre ilk oyuncu tesislere geldikten 60 dakika sonra, son oyuncu gelmiş olacak.El ile bulaşma riskine karşı taç atışları mı yasaklanacak?Her soyunma odasında aynı anda maksimum 3 oyuncunun soyunmasına izin verilecek.Bu şartlar nasıl karşılanacak? Pozitif bir vaka çıktığında ya tedaviye alınacak ya da evinde izolasyona gönderilecek. Temas ettikleri var ise onlar da karantinaya alınacak. Ya takımla temas ettikleri var ise karantinaya alındığında o takım ligi nasıl oynayacak?Müsabakaların oynanmasına yönelik henüz bir protokol yayınlanmazken sadece idman programları için ortaya konulan ağır şartların, maçların oynanmaya başlandığında nasıl sağlanacağı da merak konusu.Son kararı Devlet verecekDevletimiz bir karar verecek ve bu karara göre kendimizi adapte edeceğiz. Sonuçta bu bir tavsiyeler listesi. Talimatname değil. Pek çok kulüp doktoru arayıp, konuyla ilgili bilgi sordu. İkinci kılavuz maçların başlama tarihi açıklandığında sunulacak. UEFA Sağlık Kurulu'nun programını da Türkiye'de futbol şekillendiği zaman bir ek olarak kulüplerin hizmetine vermeyi düşünüyoruz. Tedbirler ve ötesinde test aşaması önemli. Buna tesisin aşçısı da dahil olmak zorunda. Hepimizin arzusu futbolu bıraktığımız yerden devam ettirmek. Uygulaması zor ama bu şartlarla da ancak böyle mücadele edilebilir.Bu riski nasıl taşıyacağız?Temassız idman, temassız maç olmaz. Herkesin kafası dağınık. Ülkelerin de kafası karışık. Fransa, Hollanda, Belçika ligi iptal etti. Bazı ülkeler, tartışıyor ya da bekliyor. Biz de oynayacaksak sıfır riskle oynamalıyız. Birkaç vaka varken ligleri iptal ettik. Şimdi binlerce vaka var. Bu riski nasıl taşıyacağız? Bence hazirana takılmamak lazım. Temmuz, ağustos, eylül olur, acele etmeye gerek yok. Bilim adamlarının spordaki iptal durumu ile bugünkü durumu karşılaştıracaklarını ve sıfır riski gözeteceklerine inanıyorum.Uygulamak mümkün değilYeniden bir sorumsuzluk içine girersek bu durumu (virüs tehlikesi) tekrar arttırır mıyız, onu düşünüyorum. Halkımız önce biraz sorun yaşadı fakat sonradan toparladı. Bu düzenin devam etmesi gerekiyorsa nasıl olacak? Bizi kim uyaracak? Çünkü o protokole göre yapmamız mümkün değil.Ortalama 22 kişilik kadrosu bulunan kulüplerde en fazla 6 futbolcunun bir arada antrenman yapması önerilirken birçok görevlinin yer aldığı stadyumlarda müsabakaların ne şekilde oynanacağı bilinmezliğini koruyor. Sahadaki 22 oyuncunun arasındaki sosyal mesafe kuralı işlemeyecek mi? Liglerin deplasman takvimiyle oynanması halinde yaklaşık 50 kişiyi bulan kafilelerin uçakla seyahat şartları, sosyal mesafeye uygun lojistik kriterleri, kafileleri indikleri havalimanından taşıyacak otobüsler ve bu otobüslerin hijyen ve sosyal mesafe anlamında güvenliğinin sağlanması, konaklanacak oteller ve bu otellerde görevli personelin izolasyonu ile hijyen şartlarının denetimleri şu anda bir muamma.BU şartlara göre sadece bir takımı havalimanından otele taşımak için en az 3 otobüs gerekiyor. TFF, idmanlara kendi arabalarıyla gelmelerini önerdiği futbolculara maçlara da kendi arabalarıyla gitmeleri gerektiğini söylemeyi unutmuş! Bu protokol bütün sorumluluğu kulüplere ve futbolculara yüklüyor. TFF, tamamen sorumluluktan kaçıyor! Aslında 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' Türkiye'de futbolun neden oynanamayacağına dair bir bilgilendirme yapmış oluyor.ELEŞTIRILEN konulardan birisi de TFF Sağlık Kurulu'nun kendisi…İşte kuruldaki isimler: Prof. Dr. Ömer Taşer (), Prof. Dr. Bülent Bayraktar (), Prof. Dr. Mete Düren (), Prof. Dr. Kemal Dervişoğlu (), Prof. Dr. Eyüp Gümüş (), Prof. Dr. Nevin Ergün (), Mine Görgün (), Prof. Dr. Hakan Gür (), Doç. Dr. İlker Yücesir (), Prof. Dr. Gökhan Malkoç (), Prof. Dr. Muhittin Tayfur (), Mesut Selami (), İlia Ginoviç (), Prof. Dr. Orhan Şen (), Prof. Dr. Soner Şahin (), Prof. Dr. Ata Can Atalar ().TFF Sağlık Kurulu'nun açıkladığı 'Futbola Dönüş Protokolü' özellikle spor kamuoyunda çeşitli yankılar buldu. Daha çok da tepkiler geldi. Bunların bir kısmına ben de katılıyorum. Şu anda tüm dünya çok ciddi bir virüs salgını ile karşı karşıya. Ben şahsen spor müsabakaları ile ilgili yapılacak açıklamalar için biraz daha beklenmesi kanaatindeyim.O zaman o günkü şartlara göre bir açıklama gelir. Bir de Avrupa'daki ülkelerin ligleri konusunda verecekleri kararları da takip etmemiz ve değerlendirmemiz gerekiyor. Ancak özellikle belirtmem gerekir ki TFF Sağlık Kurulu'nun açıkladığı protokole göre bir uygulama ile lig maçlarının oynatılması ve hatta takımların idman yapması benim pek mantığım ile bağdaşmıyor.KAĞITüzerinde mükemmel bir çalışma. TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı alınması gereken tedbirler "Hammurabi Kanunları"nı bile geride bırakmış. Bakınca şartlar deveye hendek atlatmaktan bile çok zor görünüyor. Diyelim ki; Tesis ve soyunma odası hijyenini, uçakta oturma mesafesini, otelde tek kişilik odalarda kalmayı, yemek alanında masa düzenini ayarlayabilirsin. Ancak futbol bir temas oyunudur. Futbolcular ikili mücadeleye girmeyecek mi? Frikik atışlarında baraj kurulurken "Sosyal mesafe" nasıl olacak? Ayrıca maç içinde koşan oyuncuların burun temizliği yapıp yere tükürdüğünü görüyoruz. Futbolcu cebinde mendil mi taşıyacak.Bir futbolcu bilinç altında bu kadar ayrıntı varken yaptığı işe kafaca konsantre olamaz.