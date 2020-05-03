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Nwakaeme'nin talipleri artıyor!

'da gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Nwakaeme'nin talipleri her geçen gün artıyor. yıldız için bu kez iki kulübü talip oldu. Bordo-mavili yöneticiler ise henüz bir teklif gelmediğini belirtti.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 10:09 ABONE OL
Nwakaeme'nin talipleri artıyor!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakeme, Arabistan ekiplerinin gözdesi oldu. Bordo-mavili takımın satmayı düşünmediği Nijeryalı isim için Al Ahli ve Al Hilal'in teklif yapmaya hazırlandıkları ifade edildi.

Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme için iki Arap kulübü büyük bir yarış içinde. Al Ahli ve Al Hilal, Nijeryalı kanat oyuncusu için bordo-mavili kulüple görüşmeye hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonsporlu idareciler "Bize bir teklif gelmedi" dedikleri 31 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmıyor. Nwakaeme'nin sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

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Nwakaeme'nin talipleri artıyor!
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