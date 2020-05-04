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'tan son dakika açıklaması

Kulübü, bugün kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıklayan Alman file bekçisi 'la ilgili bir açıklama yayımladı. Karius'un, sözleşmesinin bitimine 1 ay kala kontratını tek taraflı feshettiğini siyah beyazlı kulübe bildirdiği belirtilen açıklamada, Alman file bekçisi ile uzlaşma arayışlarının sonuç vermediği vurgulandı ve, "Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 23:18 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 23:21 ABONE OL
Beşiktaş'tan son dakika Loris Karius açıklaması

Alman file bekçisi Loris Karius, bugün Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurmuştu. Siyah beyazlı kulüp konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayımladı ve gelişmeyi doğruladı. Karius ile uzlaşma arayışlarında ilerleme sağlanamadığı belirtilen açıklamada, kulübün yaşayabileceği zararlarla ilgili olarak tüm hukuki haklarının saklı olduğunun Karius ve Liverpool'a bildirildiği vurgulandı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir.

Beşiktaş JK"

Son dakika | Beşiktaş'ta flaş Loris Karius gelişmesi! Sözleşme...

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Beşiktaş'tan son dakika Loris Karius açıklaması
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