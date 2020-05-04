Beşiktaş'tan son dakika Loris Karius açıklaması

Alman file bekçisi Loris Karius, bugün Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurmuştu. Siyah beyazlı kulüp konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayımladı ve gelişmeyi doğruladı. Karius ile uzlaşma arayışlarında ilerleme sağlanamadığı belirtilen açıklamada, kulübün yaşayabileceği zararlarla ilgili olarak tüm hukuki haklarının saklı olduğunun Karius ve Liverpool'a bildirildiği vurgulandı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir.

Beşiktaş JK"

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