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Son dakika...Ankaragücü'nden flaş antrenman kararı! Corona virüsü sonrası...

Son dakika... ekiplerinden Ankaragücü, bugün bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla sarsıldı. Başkent ekibinden bu futbolcunun ismi açıklanmazken, gelen bilgiler Faty'nin salgına yakalandığı yönündeydi. Bu gelişmelerin üzerine sarı-lacivertli ekipten flaş bir karar geldi. Bugün başlaması planlanan idmanlar, oyunculardan gelen istek doğrultusunda Pazartesi'ye kadar ertelendi.

Giriş Tarihi: 5.5.2020 17:20 Son Güncelleme: 5.5.2020 17:45 ABONE OL
Son dakika...Ankaragücü'nden flaş antrenman kararı! Corona virüsü sonrası...

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde, kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına dün 4'erli gruplar halinde corona virüsü testi yapılmış, takımın tecrübeli isimlerinden Ricardo Faty'nin test sonucu pozitif çıkmıştı.

Tecrübeli futbolcunun, hastaneye kaldırılmasının ardından başkent ekibinde bugün başlaması gereken antrenmanlara da bir süre daha ara verildi. Antrenmanların, oyunculardan gelen talep sonrasında ertelendiği öğrenildi.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir oyuncumuzun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle antrenmanlara 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir. Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna göre, yeni programımız belirlenecektir. Bu süreçte oyuncularımız, hocalarımızın önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika...Ankaragücü'nden flaş antrenman kararı! Corona virüsü sonrası...
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