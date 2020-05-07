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Başkanı yoğun bakımda!

Başkanı ameliyat oldu. Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Başkan Mustafa Cengiz'in yoğun bakımda olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.5.2020 20:54 Son Güncelleme: 7.5.2020 21:33 ABONE OL
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımda!

Galatasaray Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu. Bu sabah saat 09.00'da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz'in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.

Galatasaray'ın resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Başkan Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımda!
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