Leno'dan Mesut Özil'e destek!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın yıldız file bekçisi Bernd Leno,Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili konuştu.

İngiliz efsanesi Kevin Campbell'ın geçtiğimiz günlerde Özil'in satılması gerektiğini vurgulamasının aksine Leno, takım arkadaşına destek çıktı.

Soccer AM'e açıklamalarda tecrübeli kaleci,"Geçmişte neler yaptığı ortada. İnanılmaz bir futbolcu. Son zamanlarda çok fazla asist yapamadığının farkındayım.Ancak insanlar onun kaç tane gol şansı yarattığını gördü mü"? dedi.

Mesut Özil'in haksızlığa uğradığını söyleyen 28 yaşındaki file bekçisi, Sahada takım arkadaşlarına şanslar yaratıyor ve çoğu mutlak gol pozisyonuna dönüşüyor. İnsanlar bunu görmüyor. Onu bir kez antrenmanda ya da sahada yakından görebilseydiniz, takım için ne kadar önemli birisi olduğunu hissedebilirdiniz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid tarihinin en kötü 11'inde Fenerbahçe ve Galatasaray detayı!