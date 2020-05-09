"Neymar takımda kalacak"

Fransa Ligue 1'in şampiyonu Paris Saint-Germain'de forma giyen Leandro Paredes, takım arkadaşı Neymar'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemde dış basında yer alan haberlerde Brezilyalı yıldızın, eski takımı olan İspanyol devi Barcelona'ya geri döneceği konuşuluyordu.

Fransız temsilcisinin orta sahasında görev yapan Leandro Paredes, konuyla ilgili bir açıklama yaparak bu söylentilere nokta koydu. FOX Sports'a konuşan Arjantinli oyuncu, "Neymar bizimle kalacak. Sakin kafayla kararını vermesi açısından onunla bu konuyu konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.

PSG forması altında tüm kulvarlarda toplam 80 maça çıkan Neymar, 69 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

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