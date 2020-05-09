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Porto iflasın eşiğinde! ve ...

'a piyangosu... Sarı kırmızılı takım 2016 yılında Brezilyalı sol bek Alex Telles'i 6,5 milyon Euro karşılığında Portekiz temsilcisi Porto'ya gönderdi ve bir sonraki satışın karında da yüzde 10 pay almayı garantiledi. Corona virüsü nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Porto, Alex Telles'i bu yaz elden çıkarmayı düşünüyor. Aslan'ın da kasasına bu transferden ciddi bir miktar girecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.5.2020 21:54 Son Güncelleme: 9.5.2020 21:57 ABONE OL
Porto iflasın eşiğinde! Alex Telles ve Galatasaray...

Yetiştirdiği ve dünya futbol piyasasına kazandırdığı futbolcularla ön plana çıkan Porto'da ekonomik kriz yaşanıyor.

Corona virüsü salgını sonrası büyük bir darboğazın içine giren Portekiz devinin uzun vadeli krediler, banka faizleriyle birlikte giderek artan borcundan dolayı Haziran sonunda 100 milyon euro kaynağa ihtiyacı var.

Beyaz-mavili ekip bu krizden başta Alex Telles olmak üzere birkaç oyuncunun satışıyla kurtulmayı planlıyor.

Eurosport'un haberine göre Porto, 100 milyon euro'luk kaynağı yaratamaması durumunda UEFA tarafından ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

PSG TELLES TRANSFERİNDE CİDDİ
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Alex Telles için girişimlerini sürdürüyor. Telles'in yaklaşık 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Fransız devinin yolunu tutması bekleniyor.

GALATASARAY PAY ALACAK
Böylelikle gelecek satışın kârından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden 2-2.5 milyon euro civarı bir rakam elde edecek.

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Porto iflasın eşiğinde! Alex Telles ve Galatasaray...
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