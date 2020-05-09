Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! Pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da başlayacağını duyurduğu ligler öncesinde, kulüpler futbolcularına ve çalışanlarına corona virüsü testi yaptırmaya devam ediyor. İlk olarak Fenerbahçe'de pozitif bulgulara rastlanılan testlerin ardından, Beşiktaş'tan da şoke eden bir haber geldi. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, bir futbolcusu ve personelinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Ülkü, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testi sonucunda bir futbolcu ve bir tesis çalışanının pozitif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza COVID-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif COVID-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

ANTRENMAN İPTAL EDİLDİ!

Beşiktaş'ta, corona virüsü testlerinde pozitif vakalara rastlanılmasının ardından, pazartesi gerçekleştirilmesi beklenen antrenman da iptal edildi.

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