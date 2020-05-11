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'dan hamlesi!

'da Falcao'nun geleceği merakla bekleniyor. 'in açık ara en fazla kazanan ismi konumunda olan için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Aslan, Kolombiyalı yıldızın olası transferi durumunda yerini bir başka dünya yıldızı ile dolduracak.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 13:36 ABONE OL
Galatasaray'dan Mandzukic hamlesi!

İtalyan basınına göre Falcao'nun gitme ihtimaline karşılık Mandzukic'in listede olduğu vurgulandı. Menajerler tarafından Cim Bom'a önerilen Mandzukic, ocak ayında Juventus'tan Al Duhail takımına transfer olmuştu.

Katar kulübüyle 2021'in yazına kadar kontratı bulunan Mandzukic'in tekrar Avrupa'ya dönmek istediği ve yeni kulübünde mutlu olmadığı belirtildi. 1.90'lık dev santrfor, Juve'den ayrıldığı dönemde Katar ekibiyle 1.5 yıl için yaklaşık 10 milyon Euro'ya anlaşma sağlamıştı.

Cim Bom, maaşında indirim yapması halinde Radamel Falcao'yu göndermeye sıcak bakmıyor. Fanatik'in haberine göre ancak Suudi Arabistan kulüplerinin ciddi şekilde istediği Kolombiyalı yıldız için yüksek bir bonservis teklif edilirse, Falcao satılacak.

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Galatasaray'dan Mandzukic hamlesi!
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