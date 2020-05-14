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Beşiktaşlı yöneticiden açıklaması

Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, bugün corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan kulüp başkanı 'nin son durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çebi'nin moralinin yüksek olduğunu belirten Kocadağ, "İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek." ifadelerini kullandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.5.2020 22:30 Son Güncelleme: 14.5.2020 22:40 ABONE OL
Beşiktaşlı yöneticiden Ahmet Nur Çebi açıklaması

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Emre Kocadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle arayan ve geçmiş olsun mesajlarıyla kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaşlı yöneticiden Ahmet Nur Çebi açıklaması
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