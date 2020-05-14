Son dakika... Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi coronaya yakalandı

Beşiktaş'tan üst üste corona virüsü açıklamaları geldi. Siyah-beyazlılar, 13 Mayıs'ta tüm futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına test yapıldığını ve 8 kişinin sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testi pozitif çıktı | Video

İkinci bir açıklama yapan Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de corona virüsüne yakalandığını ifade etti. Öte yandan virüsü yakalanan 8 kişi içinde futbolcu ve yöneticilerin de olduğu iddia ediliyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.



Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLAR

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü, yeni tip corona virüsü testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve BJK Nevzat Demir Tesisleri çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübünde corona virüsü testleri pozitif çıkan Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi ve kulüp çalışanlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Beşiktaş Kulübü değerli başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Çebi'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını ve iyi haberlerini almayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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