Beşiktaş'ta gündem PSV'den Érick Gutiérrez

Sol bek, kanat, forvet, kaleci derken Beşiktaş için bir de orta saha iddiası gündeme geldi. İddianın kaynağı ise Meksika basını... futboltotal sitesi, PSV Eindhoven'ın 24 yaşındaki futbolcusu Erick Gutierrez'in sezon sonunda siyah-beyazlı takıma transfer olacağını öne sürdü.

'Gutierrez'in Beşiktaş'a gitme olasılığı' başlığıyla verilen yorum haberde Meksikalı futbolcunun bu sezon PSV'de performansının düştüğü belirtilip "Kaderi Türkiye'de" ifadesi kullanıldı. PSV teknik direktörü Ernest Faber tarafından dikkate alınmadığı için oyuncunun kiralanabileceği belirtilen haberde "Gutierrez yeni bir çıkış yakalamak amacında. Kendisini ocak ayından beri isteyen Beşiktaş, onu hala kadroda düşünüyor. Hatta görüşmeler bile yapılıyor" denildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Siyah-beyazlı kulübün ekonomik olarak zorda olduğu da belirtilirken, "Türkler elini biraz rahatlatınca bu transferi bitirecek" iddiasında bulunuldu. Ayrıca 'Guti' lakaplı oyuncunun en az 1 yıl kiralanacağı kaydedildi. Haberde, piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan 1.81 boyundaki orta saha oyuncusu için herhangi bir rakam bilgisi ise paylaşılmadı. Merkez ve defansif orta saha olarak görev yapan Guti, bu sezon 4 kulvarda toplam 26 maça çıkıp 1 gol, 1 asistle oynadı.

GUTI İÇİN Mİ GÖRÜŞTÜ?

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, corona virüsü salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk dönemlerde Hollanda'ya gitmiş, orada transfer görüşmeleri yapmıştı. Meksika basınının bu iddiası siyah-beyazlı idarecinin, Guti için görüşmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

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