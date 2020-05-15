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Coronaya yakalanan 'den açıklama! "Tedavi sürecim..."

Başkanı 'nin geçtiğimiz gün yapılan Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştı. Salgına yakalanan Çebi, tedavisinin hemen başladığını belirterek, "Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." dedi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 15.5.2020 18:13 ABONE OL
Coronaya yakalanan Ahmet Nur Çebi'den açıklama! Tedavi sürecim...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, corona virüsü tedavisinin vakit geçmeden başladığını belirterek, geçmiş olsun mesajı ileten herkese teşekkür etti.

Corona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çebi paylaşımında, "Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde corona virüsü sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Coronaya yakalanan Ahmet Nur Çebi'den açıklama! "Tedavi sürecim..."
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