Beşiktaş'tan müjdeli haber! Corona virüsü test sonuçları açıklandı

Beşiktaş Kulübü; futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına 18 Mayıs Pazartesi günü yapılan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını duyurdu. Açıklamada daha önce pozitif çıkan sonuçların da son testte negatif olarak tespit edildiği belirtildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.



Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.



Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindiren haber