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'tan müjdeli haber! Corona virüsü test sonuçları açıklandı

Kulübü Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü; siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklama ile 18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına corona virüsü (Covid-19) testi yapıldığını ve daha önce pozitif sonuç çıkanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.5.2020 21:31 Son Güncelleme: 19.5.2020 21:43 ABONE OL
Beşiktaş'tan müjdeli haber! Corona virüsü test sonuçları açıklandı

Beşiktaş Kulübü; futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına 18 Mayıs Pazartesi günü yapılan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını duyurdu. Açıklamada daha önce pozitif çıkan sonuçların da son testte negatif olarak tespit edildiği belirtildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı"

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Beşiktaş'tan müjdeli haber! Corona virüsü test sonuçları açıklandı
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