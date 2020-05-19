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Başkanı 'den sevindiren haber

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Kulübü Başkanı 'den sevindiren haber geldi. Çebi'nin çekilen akciğer tomografisinin temiz çıktığı öğrenildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 19.5.2020 18:59 Son Güncelleme: 19.5.2020 19:09 ABONE OL
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindiren haber

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinin ardından 8 kişide durumun pozitif olduğu ve bu isimlerden birinin de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olduğu açıklanmıştı.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hemen tedavisine başlanan Çebi'nin çekilen akciğer tomografisi ise temiz çıktı.

Tomografi sonucu temiz çıkan Çebi'nin evdeki izolasyon süreci ise devam ediyor. Ailesiyle birlikte evde vakit geçiren Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı da an be an takip ediliyor.

Son dakika... Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi coronaya yakalandı Coronaya yakalanan Ahmet Nur Çebi'den açıklama! "Tedavi sürecim..."

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindiren haber
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