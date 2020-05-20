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'ten 'a destek

Süper Lig ekibi 'nin forma giyen , corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle mali olarak zor günler geçiren ekibi 'a yardım etmek amacıyla kombine bileti satın aldı. Rodrigues bu biletleri taraftarlara dağıtacak.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 23:07 ABONE OL
Garry Rodrigues'ten Sparta Rotterdam'a destek

Fenerbahçeli yıldız Garry Rodrigues'ten örnek hareket... Sarı-lacivertli futbolcu, corona virüsü salgını sonrası ekonomik krize giren Hollanda'nın Sparta Rotterdam kulübüne maddi yardımda bulundu.

Hollandalı müzik grubu Broederlifde'nin Sparta Rotterdam için düzenlediği yardım organizasyonuna katılan Yeşil Burun Adalı yıldız, Memphis Depay, Virgil van Dijk ve Georginio Wijnaldum'la birlikte kulübe yardım amacıyla 8 sezonluk kombine bileti satın aldı.

Kombine biletlerin Sparta Rotterdam taraftarlarına dağıtılacağı açıklandı.

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Garry Rodrigues'ten Sparta Rotterdam'a destek
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