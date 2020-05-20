Garry Rodrigues'ten Sparta Rotterdam'a destek

Fenerbahçeli yıldız Garry Rodrigues'ten örnek hareket... Sarı-lacivertli futbolcu, corona virüsü salgını sonrası ekonomik krize giren Hollanda'nın Sparta Rotterdam kulübüne maddi yardımda bulundu.
Hollandalı müzik grubu Broederlifde'nin Sparta Rotterdam için düzenlediği yardım organizasyonuna katılan Yeşil Burun Adalı yıldız, Memphis Depay, Virgil van Dijk ve Georginio Wijnaldum'la birlikte kulübe yardım amacıyla 8 sezonluk kombine bileti satın aldı.
Kombine biletlerin Sparta Rotterdam taraftarlarına dağıtılacağı açıklandı.İşte Dirk Kuyt - Fenerbahçe gerçeği İşte Mert Hakan Yandaş transferinde son durum! Galatasaray ve Fenerbahçe...