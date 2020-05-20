Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

transferinde 'ye rakip çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen ve sözleşmesi 2021'in Haziran ayında sona erecek olan 'in talipleri artıyor. Adı ile anılan tecrübeli oyuncu için teknik direktörlüğünü İspanyol efsane Xavi'nin yaptığı Katar ekibi devreye girdi. Al Sadd yönetiminin transferdeki bir numaralı önceliğinin Mesut Özil olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 23:38 Son Güncelleme: 20.5.2020 23:39 ABONE OL
Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan Mesut Özil'e Katar'dan çılgın bir teklif hazırlığı yapılıyor.

Basında son günlerde özellikle Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transferi konuşulan, taraftarları heyecanlandıran isim Mesut Özil'e rekor bir teklif geleceği iddia edildi.

İLK TERCİH MESUT ÖZİL

Katar basınındaki haberlere göre, Al Sadd kulübü Mesut Özil'e reddedemeyeceği bir teklif hazırlığında. Al Sadd kulübü ayrıca kulüpteki geleceği belirsiz olan Amrabat'ı da takıma katmak için girişim hazırlığında. Ancak kontenjan nedeniyle Amrabat'ı şimdilik beklemede tutan Al Sadd yönetimin birinci önceliğinin Mesut Özil olduğu öne sürüldü.

Lukas Podolski'den Mesut Özil için övgü dolu sözler Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den Fenerbahçe sözü!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA