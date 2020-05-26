CANLI | Borussia Dortmund - Bayern Münih

Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 28. haftasında Borussia Dortmund'a konuk oluyor. TSİ 19.30'da başlayan ve Sıgnal Iduna Park'ta seyircisiz oynanan müsabakayı hakem Tobias Stieler yönetiyor. Geride kalan 27 maçta 61 puan toplayan Bayern Münih sıralamanın zirvesinde yer alırken 57 puanlı Borussia Dortmund ise 2. sırada bulunuyor.

BORUSSIA DORTMUND 0 - 0 BAYERN MÜNİH

İlk 11'ler

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

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