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'dan Taffarel'e şartlı evet

yönetimi geri dönmek için mesaj yollayan Brezilyalı antrenör 'den fedakârlık yapmasını bekliyor. Bir yıl önce kulüpten ayrılırken 20 bin Euro kazanan sambacıya aynı ücretin ödenmesinin mümkün olmadığı ancak rakamı aşağı çekerse tekrar sarı-kırmızılı ekipte görev yapabileceği bildirildi.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 27.5.2020 00:43 Son Güncelleme: 27.5.2020 02:17 ABONE OL
Galatasaray'dan Taffarel'e şartlı evet

G.Saray'da Hasan Şaş'ın ayrılığı sonrasında gözlerin çevrildiği diğer antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile ligi bitirecek olan teknik direktör Fatih Terim, sezon sonu ise değişime gidiyor.

Galatasaray'dan Taffarel'e şartlı evet

Sağ kolu Şahin ile devam edecek olan İmparator, eski futbolculardan Riera ve Elmander'e onay verirken kulübe sürpriz bir mesaj geldi. Bir yıl önce ayrılan 'in G.Saray'a dönmek istediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Taffarel'e şartlı evet

HERKESE İNDİRİM ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı camiada çok sevilen ve şu an Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğü yapan Brezilyalı efsane kaleciye, G.Saray'da çalışırken aldığı aylık 20 bin Euro'nun ödenemeyeceği bildirildi.

Galatasaray'dan Taffarel'e şartlı evet

Salgın sonrası futbolculardan indirim talep eden yönetim, Taffarel'den de geri dönmesi için maddi fedakârlık bekliyor.

Galatasaray'dan Taffarel'e şartlı evet
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Galatasaray'dan Taffarel'e şartlı evet
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