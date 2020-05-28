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'den 'ı kızdıracak hamle!

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarına hız veren , 'ın da gündeminde olan ismi listesine aldı. Bu sezon defans hattında bir hayli sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, Romalı yıldızı kadrosuna katarak bu problemi çözmek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 08:17 Son Güncelleme: 28.5.2020 08:33 ABONE OL
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

takımdaki stoper eksikliğini yaz döneminde kapatmak için harekete geçti. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmişti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

Bu sezon savunma konusunda yaşadığı sıkıntı sebebiyle zor haftalar yaşayan Kanarya, şampiyonluk yarışının da uzağında kalarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

Defansın ortasında 'in yerini dolduramayan sarı-lacivertliler Adil Rami, Simon Falette, Mathias Zanka gibi stoper takviyeleri yapmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

3 futbolcu da beklenen performansı sergilemeyezken, defans hattında yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarına sebep olmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

'in partneri olarak orta saha menşei Jailson forma giyerken, Brezilyalı futbolcunun asıl mevkisinin stoper olmaması hataları da beraberinde getirdi ve kritik maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla lig yarışından koptu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

Gelecek sezon savunma konusunda aynı hataya düşmek istemeyen sarı-lacivertliler yıldız bir ismi gündeme almıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

Devre arasında transferi rafa kaldıran Kanarya, sezon sonunda 'ın da devreye girdiği ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

JUAN JESUS HAREKATI
arayışlarını sürdüren , bir yandan da çalışmalarına devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de gündemine gelen 'tan vazgeçmiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

Kanarya, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'da şans bulamayan ve gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Brezilyalı stopere Çubuklu'yu giydirmeyi hedefliyor. Yönetim, düşük bir bedelle bu transferi bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

GALATASARAY DA DEVREDE
Harcama limiti nedeniyle ara döneminde daha düşük maliyetli olduğu için Fallette'i tercih eden F.Bahçe, için gelecek sezon öncesi tüm şartları zorlayacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

G.Saray'ın da listesinde olduğu iddia edilen 28 yaşındaki stoper, 4. yılına girdiği Roma'da bu sezon forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

Yalnızca 4 resmi maçta 195 dakika sahada kalan Sambacı, Fonseca'nın gözüne giremedi. Yıldız oyuncu, Brezilya 'nda da 4 kez forma giymişti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

BEKTE DE OYNUYOR
Sol ayaklı olan , görev verilmesi halinde sol bekte de görev yapıyor. Brezilyalı futbolcu, özellikle önceki sezonlarda savunmanın göbeğiyle birlikte solda da forma giymişti. Teknik kapasitesi yüksek olan Sambacı, güçlü fiziğiyle de öne çıkıyor.
(Fotomaç)

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!
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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!
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