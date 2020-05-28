Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle!

Fenerbahçe takımdaki stoper eksikliğini yaz transfer döneminde kapatmak için harekete geçti. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmişti.
Bu sezon savunma konusunda yaşadığı sıkıntı sebebiyle zor haftalar yaşayan Kanarya, şampiyonluk yarışının da uzağında kalarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Defansın ortasında Martin Skrtel'in yerini dolduramayan sarı-lacivertliler Adil Rami, Simon Falette, Mathias Zanka gibi stoper takviyeleri yapmıştı.
3 futbolcu da beklenen performansı sergilemeyezken, defans hattında yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarına sebep olmuştu.
Serdar Aziz'in partneri olarak orta saha menşei Jailson forma giyerken, Brezilyalı futbolcunun asıl mevkisinin stoper olmaması hataları da beraberinde getirdi ve Fenerbahçe kritik maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla lig yarışından koptu.
Gelecek sezon savunma konusunda aynı hataya düşmek istemeyen sarı-lacivertliler yıldız bir ismi gündeme almıştı.
Devre arasında transferi rafa kaldıran Kanarya, sezon sonunda Galatasaray'ın da devreye girdiği ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...
JUAN JESUS HAREKATI
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de gündemine gelen Juan Jesus'tan vazgeçmiyor.
Kanarya, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'da şans bulamayan ve gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Brezilyalı stopere Çubuklu'yu giydirmeyi hedefliyor. Yönetim, düşük bir bedelle bu transferi bitirmeyi planlıyor.
GALATASARAY DA DEVREDE
Harcama limiti nedeniyle ara transfer döneminde daha düşük maliyetli olduğu için Fallette'i tercih eden F.Bahçe, Juan Jesus için gelecek sezon öncesi tüm şartları zorlayacak.
G.Saray'ın da listesinde olduğu iddia edilen 28 yaşındaki stoper, 4. yılına girdiği Roma'da bu sezon forma şansı bulamadı.
Yalnızca 4 resmi maçta 195 dakika sahada kalan Sambacı, teknik direktör Fonseca'nın gözüne giremedi. Yıldız oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda da 4 kez forma giymişti.
BEKTE DE OYNUYOR
Sol ayaklı olan Juan Jesus, görev verilmesi halinde sol bekte de görev yapıyor. Brezilyalı futbolcu, özellikle önceki sezonlarda savunmanın göbeğiyle birlikte solda da forma giymişti. Teknik kapasitesi yüksek olan Sambacı, güçlü fiziğiyle de öne çıkıyor.
(Fotomaç)