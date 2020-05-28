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'den sürpriz formül! ...

Son dakika haberleri... 'de 2014 yılından beri şampiyonluk yüzü göremeyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon bu hasreti dindirmek için, 'a benzer bir formülü devreye soktu. İşte sarı lacivertlilerin, önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirecek planlaması...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 08:46 Son Güncelleme: 28.5.2020 08:46 ABONE OL
Fenerbahçe'den sürpriz formül! Galatasaray...

Sezonu eski futbolcusu idaresinde tamamlamayı planlayan , yeni sezona da iddialı bir şekilde girmek için dikkat çeken bir formülü devreye sokuyor. İşte detayı ve o model...

Fenerbahçe'den sürpriz formül! Galatasaray...

Sezonu eski futbolcusu idaresinde tamamlamayı planlayan , yeni sezona da iddialı bir şekilde girmek için dikkat çeken bir formülü devreye sokuyor. İşte detayı ve o model...

Fenerbahçe'den sürpriz formül! Galatasaray...

2014 yılından bu yana şampiyonluk hasreti çeken yeni sezonda hedefe ulaşmaya kararlı.

Fenerbahçe'den sürpriz formül! Galatasaray...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-laciverti yönetim aynı ezeli rakibi gibi takımı efsane isimlere emanet edecek. Yeni organizasyonunun başında yer alacak.

Fenerbahçe'den sürpriz formül! Galatasaray...

'ın yönetiminde , ve Taffarel ile oluşturduğu başarılı sistemi örnek alacak olan 'de takımın başına büyük ihtimalle geçecek.

Fenerbahçe'den sürpriz formül! Galatasaray...

Yeni ekipte 'ın ateşleyici rolünü alacak. Aurelio, gibi takım içinde 'dengeleyici' görevini üstlenecek.

Fenerbahçe'den sürpriz formül! Galatasaray...

Kaleyi uzun yıllar koruduktan sonra antrenör olan de 'nin Taffarel'i olacak.


Fenerbahçe'den sürpriz formül! Galatasaray...

'un ekibinde yer alan Mehmet Yozgatlı da çok büyük bir ihtimalle yuvaya dönecek.

Fenerbahçe'den sürpriz formül! Galatasaray...

yönetimi bu şekilde tüm camiayı birleştirerek başarıya ulaşmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz formül! Galatasaray...

taraftarının sevgilisi olan sezon sonunda jübile yaparak sportif direktör görevini alacak. 40 yaşındaki efsane yıldız artık Fenerbahçe'de futbolun beyni olacak.

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Fenerbahçe'den sürpriz formül! Galatasaray...
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