Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dortmund Michael Skibbe ile yollarını ayırdı

Dortmund ile yollarını ayırdı

Dortmund, bir dönem 'da teknik direktörlük yapan ile yollarını ayırdı. Alman ekibinde altyapıdan sorumlu teknik adam olarak çalışan deneyimli ismin sözleşmesi, karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 29.5.2020 22:41 ABONE OL
Dortmund Michael Skibbe ile yollarını ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Borussia Dortmund, altyapıdan sorumlu teknik direktör Michael Skibbe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Michael Skibbe ile iş birliğimizi sonlandırmak için karşılıklı anlaşmaya varılmıştır." denilerek Alman teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Skibbe, 1 Temmuz 2019'da Borussia Dortmund'un altyapı takımlarının teknik sorumlusu olarak göreve getirilmişti.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dortmund Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA