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'ye '2. ' geliyor!

'nin efsane futbolcularından , sezon sonunda futbolu bırakıyor. Sarı-lacivertlilerde kaptan Emre, yeni sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak. Fenerbahçe Yönetimi, tıpkı Emre Belözoğlu gibi sonrasında saha dışında görev vereceği bir ismi daha takıma katmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 09:08 Son Güncelleme: 29.5.2020 09:22 ABONE OL
Fenerbahçe'ye '2. Emre Belözoğlu' geliyor!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde ile arasında sözlü anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Fenerbahçe Yönetimi, gurbetçi yıldızın transferine büyük önem veriyor. Çünkü , yıldız futbolcudan sadece saha içinde yararlanmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'ye '2. Emre Belözoğlu' geliyor!

Sarı- Lacivertliler'in Nuri ile ilgili uzun vadeli planları var. Buna göre 31 yaşındaki futbolcunun, jübilesini 'de yapması bekleniyor. Nuri, hayatına nokta koyduktan sonra Fenerbahçe'de yeni görevi için kolları sıvayacak.

Fenerbahçe'ye '2. Emre Belözoğlu' geliyor!

'BU YOLDA YÜRÜYECEĞİM'

, 2018 yılında büyük bir hayalini gerçekleştirerek 'nin 'Business of Entertainment, Media and Sports' bölümüne kabul edildi.

Fenerbahçe'ye '2. Emre Belözoğlu' geliyor!

Yıldız futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada, "Programın katılımcıları arasında , Kaka, Edwin van der Sar, gibi profesyonel sporcuların yanında global markaların ve kulüplerin yöneticileri de vardı. Uluslararası firmaların CEO'larına koçluk eğitimi veren Dr.Alan Watkins'ten danışmanlık alıyordum. Harvard'daki bu program sayesinde öğrendiklerimi pekiştirdim. Bundan sonra da üzerine koyarak bu yolda yürümeye devam edeceğim" demişti.

Fenerbahçe'ye '2. Emre Belözoğlu' geliyor!

5 DİL BİLİYOR

Başarılı futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbançe'de profesyonel yönetim kadrosunda görev alacak. Dünya çapında tanınan Nuri, Türkçe ve Almanca'nın yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Flemenkçe de konuşabiliyor.

Fenerbahçe'ye '2. Emre Belözoğlu' geliyor!

Fanatik'in haberine göre yıldız futbolcunun birçok ülkede, birçok kulüple ilişkilerinin bulunması da bir diğer önemli avantajı.

Fenerbahçe'ye '2. Emre Belözoğlu' geliyor!
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Fenerbahçe'ye '2. Emre Belözoğlu' geliyor!
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