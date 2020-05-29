Fenerbahçe'ye '2. Emre Belözoğlu' geliyor!

Yıldız futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada, "Programın katılımcıları arasında Dani Alves, Kaka, Edwin van der Sar, Lindsey Vonn gibi profesyonel sporcuların yanında global markaların ve kulüplerin yöneticileri de vardı. Uluslararası firmaların CEO'larına koçluk eğitimi veren Dr.Alan Watkins'ten danışmanlık alıyordum. Harvard'daki bu program sayesinde öğrendiklerimi pekiştirdim. Bundan sonra da üzerine koyarak bu yolda yürümeye devam edeceğim" demişti.