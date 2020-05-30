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finali için çarpıcı iddia!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan birçok ligin akıbeti netleşti. 'in yanı sıra, İtalya Serie A, ve , haziran ayında yeniden başlayacak. Bu gelişmelerin ardından gözler ve 'ne çevrildi. Bu iki dev organizasyonla ilgili 'da karar alınması bekleniyor. Ancak, 'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.5.2020 13:34 Son Güncelleme: 30.5.2020 13:57 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia!

finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia!

'nin corona virüsü pandemisine karşı tüm dünyada örnek bir mücadele sergilemesine rağmen ABD basınından The , final müsabakasının 'dan alınabileceğini öne sürdü.

Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia!

Gazetenin iddiasına göre , 'da yapacağı kritik toplantı öncesi önümüzdeki hafta Türk yetkililer ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan iki büyük organizasyonun, ve 'nin kalan maçlarını oynatmayı planlayan 'nın, final karşılaşmasını ise Lizbon ya da 'da gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia!

Buna gerekçe olarak ise turnuvada kalan takımların, uzun seyahat yapmasını engellemek amaçlı olduğu aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia!

'a ileriki bir tarihte yine Devler Ligi finali için ev sahipliği verileceği de ortaya atılan iddialar arasında. (Fotomaç)

Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia!
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Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia!
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